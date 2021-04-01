Байден представил план по развитию инфраструктуры США на 2 трлн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности в стране на 2 трлн долларов, передает газета The New York Times, пишет УНН.
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"Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение... Фактически это найбольшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны", - сказал Байден.
Детали
План предусматривает выделение 621 млрд долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры, 400 млрд долларов на поддержку пожилых людей и инвалидов, 300 млрд долларов на поддержку промышленного сектора, 213 млрд долларов на ремонт и строительство доступного жилья и 100 млрд долларов на развитие сетей широкополосной связи.
Общие затраты на реализацию плана составят более 2 триллионов долларов за 8 лет - планируется, что они будут покрыты в течение 15 лет.
План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году. По мнению Байдена, план позволит выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.
Для финансирования программы Байден хочет увеличить налоги для корпораций с 21 до 28%, а также налог на зарубежные прибыли компаний. Президент пообещал, что его долгосрочная экономическая программа не увеличит государственный долг.
Добавим
В начале марта Сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики на 1,9 триллиона долларов. Согласно ему, всем работающим семьям в США выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельную помощь по безработице увеличат на 400 долларов.