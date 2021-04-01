Байден представив план з розвитку інфраструктури США на 2 трлн доларів

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"Це інвестиція в Америку, яка буває раз в покоління... Фактично це найбільше вкладення в робочі місця з часів Другої світової війни", - сказав Байден.

Деталі

План передбачає виділення 621 млрд доларів на модернізацію транспортної інфраструктури, 400 млрд доларів на підтримку літніх людей та інвалідів, 300 млрд доларів на підтримку промислового сектора, 213 млрд доларів на ремонт і будівництво доступного житла і 100 млрд доларів на розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Загальні витрати на реалізацію плану становитимуть більше 2 трильйонів доларів за 8 років - планується, що вони будуть покриті протягом 15 років.

Він також включає введення нового стандарту для сфери енергогенерації, щоб скоротити викиди в секторі до нульового рівня до 2035 року. На думку Байдена, план дозволить виграти глобальну конкуренцію з Китаєм.

Для фінансування програми Байден хоче збільшити податки для корпорацій з 21 до 28%, а також податок на зарубіжні прибутки компаній. Президент пообіцяв, що його довгострокова економічна програма не збільшить державний борг.

Додамо

На початку березня Сенат конгресу США затвердив пакет заходів зі стимулювання американської економіки на 1,9 трильйона доларів. Згідно з ним, всім працюючим сім'ям в США виплатять 1,4 тисячі доларів, а щотижневу допомогу із безробіття збільшать на 400 доларів.