"Бавария" продлила контракт с главным наставником клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании нового контракта с главным тренером команды. Об этом пишет пресс-служба команды, передает УНН.
В начале апреля "Бавария" и Ханс-Дитер Флик договорились о продолжении сотрудничества до 30 июня 2023 года, а сейчас главный тренер мюнхенцев поставил подпись на новом контракте.
Отметим, что в период с 2006 по 2014 годы Флик был помощником Йоахима Лева в сборной Германии.
Добавим, на момент приостановления Бундеслиги "Бавария" с 55 очками лидирует в чемпионате, опережая "Боруссию" на 4 пункта.
Как писал УНН, один из лидеров мюнхенцев также продлил контракт с "Баварию".