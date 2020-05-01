"Баварія" продовжила контракт із головним наставником клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про підписання нового контракту з головним тренером команди. Про це пише прес-служба команди, передає УНН.
На початку квітня "Баварія" і Ханс-Дітер Флік домовилися про продовження співпраці до 30 червня 2023 року, а зараз головний тренер мюнхенців поставив підпис на новому контракті.
Відзначимо, що в період з 2006 по 2014 роки Флік був помічником Йоахіма Льова у збірній Німеччині.
Додамо, на момент призупинення Бундесліги "Баварія" з 55 очками лідирує в чемпіонаті, випереджаючи "Боруссію" на 4 пункти.
Як писав УНН, один із лідерів мюнхенців також пролонгував контракт із "Баварію".