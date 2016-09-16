Родители паллиативных детей нуждаются в психологической помощи - А.Ясько

В частности, А.Ясько обратила внимание на то, что психологическая помощь в основном нужна больше родителям, однако в то же время сейчас существует довольно большое количество практик и методик психокоррекции больных детей, которые, к сожалению малодоступны для украинских специалистов из-за их относительно большой стоимости.

Она также добавила, что в Украине почти отсутствует государственная поддержка специальных образовательных программ для специалистов по паллиативной помощи, как это делается в Польше и Беларуси.

В Сумском облсовете, в свою очередь, к обсуждению и разработке районных и городских программ по развитию паллиативной помощи пообещали привлечь соответствующие структурные подразделения городской и районной государственной администрации.

Напомним, как сообщал УНН, в Минздраве обещают проводить спецзанятия с родителями паллиативных детей. Об этом говорится в плане мероприятий к проекту Стратегии развития паллиативной помощи до 2027 года.

Также напомним, по словам Н.Кулебы, в Украине существует значительная потребность в детских опиоидах. И эта потребность гораздо больше, чем те данные, которые предоставляют в Минздраве.