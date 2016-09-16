Батьки паліативних дітей потребують психологічної допомоги – Г.Ясько

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На сьогоднішній день є велика кількість практик і методик надання психологічної підтримки паліативним дітям та їх батькам, проте, на жаль, вони малодоступні для для українських фахівців. Про це під час круглого столу на тему "Паліативна допомога: що потрібно?" у Конотопі повідомила практикуючий психолог Ганна Ясько, передає УНН з посиланням на сайт Сумської облдари.