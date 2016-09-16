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Батьки паліативних дітей потребують психологічної допомоги – Г.Ясько

Батьки паліативних дітей потребують психологічної допомоги – Г.Ясько

Київ • УНН

 • 6622 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На сьогоднішній день є велика кількість практик і методик надання психологічної підтримки паліативним дітям та їх батькам, проте, на жаль, вони малодоступні для для українських фахівців. Про це під час круглого столу на тему "Паліативна допомога: що потрібно?" у Конотопі повідомила практикуючий психолог Ганна Ясько, передає УНН з посиланням на сайт Сумської облдари.

Зокрема, Г.Ясько звернула увагу на те, що психологічна допомога здебільшого потрібна більше батькам, однак в той же час наразі існує доволі велика кількість практик та методик психокорекції хворих дітей, які нажаль малодоступні для українських фахівців через їх відносно велику вартість.

Вона також додала, що в Україні майже відсутня державна підтримка спеціальних освітніх програм для фахівців з паліативної допомоги, як це робиться в Польщі та Білорусії.

У Сумьскій облраді, в свою чергу, до обговорення та розробки районних і міських програм з розвитку паліативної допомоги пообіцяли долучилити відповідні структурні підрозділи міської та районної державної адміністрації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у МОЗ обіцяють проводити спецзаняття батьками паліативних дітей.  Про це йдеться у плані заходів до проекту Стратегії розвитку паліативної допомоги до 2027 року.

Також нагадаємо, за словами М.Кулеби, в Україні існує значна потреба у дитячих опіїдах.  І ця потреба набагато більша, за ті дані, котрі надає МОЗ.

Українські Національні Новини

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