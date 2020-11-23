Баскетболистка сборной Украины стала самой результативной в игре чемпионата Швейцарии

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19536 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78847 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100849 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117008 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151990 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199862 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195457 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 283107 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Актуальное
Баскетболистка сборной Украины стала самой результативной в игре чемпионата Швейцарии

Баскетболистка сборной Украины стала самой результативной в игре чемпионата Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 14907 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Баскетболистка сборной Украины и БК “Винтертур” Ольга Яцковец помогла команде победить “Труаторан” в матче чемпионата Швейцарии, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Счет поединка показал тотальное преимущество клуба Яцковец — 98:68.

Кроме того, форвард украинской сборной стала самой результативной в матче. За 30 минут она набрала 28 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот.

Стоит отметить, что это четвертая победа “Винтертура” в четырех матчах — второе место в чемпионате.

Украинские Национальные Новости

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