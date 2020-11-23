Баскетболистка сборной Украины стала самой результативной в игре чемпионата Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Баскетболистка сборной Украины и БК “Винтертур” Ольга Яцковец помогла команде победить “Труаторан” в матче чемпионата Швейцарии, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Счет поединка показал тотальное преимущество клуба Яцковец — 98:68.
Кроме того, форвард украинской сборной стала самой результативной в матче. За 30 минут она набрала 28 очков, 6 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот.
Стоит отметить, что это четвертая победа “Винтертура” в четырех матчах — второе место в чемпионате.