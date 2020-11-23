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Баскетболістка збірної України стала найрезультативнішою в грі чемпіонату Швейцарії

Київ • УНН

 • 14912 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Баскетболістка збірної України та БК “Вінтертур” Ольга Яцковець допомогла команді перемогти “Труаторан” у матчі чемпіонату Швейцарії, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Рахунок поєдинку засвідчив тотальну перевагу клубу Яцковець — 98:68.

Крім того, форвард української збірної стала найрезультативнішою в матчі. За 30 хвилин вона набрала 28 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот.

Варто відзначити, що це четверта перемога “Вінтертура” в чотирьох матчах — друге місце в чемпіонаті.

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