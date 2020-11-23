Баскетболістка збірної України стала найрезультативнішою в грі чемпіонату Швейцарії

Рахунок поєдинку засвідчив тотальну перевагу клубу Яцковець — 98:68.

Крім того, форвард української збірної стала найрезультативнішою в матчі. За 30 хвилин вона набрала 28 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот.

Варто відзначити, що це четверта перемога “Вінтертура” в чотирьох матчах — друге місце в чемпіонаті.