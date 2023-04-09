Баскетболисты "Прометея" стали победителями Латвийско-Эстонской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Баскетболисты “Прометея” стали победителями Латвийско-Эстонской лиги сезона-2022/23, передает УНН.
Детали
В финале турнира на площадке “Унибет Арены” в Таллинне украинский клуб нанес поражение латвийской команде “ВЕФ Рига” — 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11).
Третье место в “Финале четырех” занял эстонский клуб “Тарту Уликоол”, который в матче за “бронзу” взял верх над земляками из “Калева” — 63:60 (14:8, 20:16, 10:21, 19:15).
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