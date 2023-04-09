Баскетболісти "Прометея" стали переможцями Латвійсько-Естонської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Баскетболісти “Прометея” стали переможцями Латвійсько-Естонської ліги сезону-2022/23, передає УНН.
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У фіналі турніру на майданчику “Унібет Арени” у Таллінні український клуб завдав поразки латвійській команді “ВЕФ Рига” — 77:62 (20:21, 24:16, 22:14, 11:11).
Третє місце у “Фіналі чотирьох” посів естонський клуб “Тарту Улікоол”, який у матчі за “бронзу” взяв гору над земляками із “Калева” — 63:60 (14:8, 20:16, 10:21, 19:15).
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