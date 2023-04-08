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Ваншельбойм став чемпіоном турніру ITF у парному розряді

Ваншельбойм став чемпіоном турніру ITF у парному розряді

Київ • УНН

 • 1158082 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українсько-австралійський дует Ерік Ваншельбойм - Адам Тейлор став переможцем турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) у Дубровніку, передає УНН.

Деталі

У фіналі парного розряду змагань посіяні під першим номером Ваншельбойм і Тейлор обіграли українсько-хорватський тандем Іван Кременчуцький - Микола Башич - 6:4, 6:4.

21-річний Ерік Ваншельбойм виграв перший парний титул цього року та п'ятий за кар'єру.

Доповнення

Українець перед стартом у Хорватії посідав 350-те місце у парному рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (АТР).

Українські Національні Новини

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