Ваншельбойм став чемпіоном турніру ITF у парному розряді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українсько-австралійський дует Ерік Ваншельбойм - Адам Тейлор став переможцем турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) у Дубровніку, передає УНН.
Деталі
У фіналі парного розряду змагань посіяні під першим номером Ваншельбойм і Тейлор обіграли українсько-хорватський тандем Іван Кременчуцький - Микола Башич - 6:4, 6:4.
21-річний Ерік Ваншельбойм виграв перший парний титул цього року та п'ятий за кар'єру.
Доповнення
Українець перед стартом у Хорватії посідав 350-те місце у парному рейтингу Асоціації тенісистів професіоналів (АТР).