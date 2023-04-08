Ваншельбойм стал чемпионом турнира ITF в парном разряде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинско-австралийский дуэт Эрик Ваншельбойм - Адам Тейлор стал победителем турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Дубровнике, передает УНН.
Детали
В финале парного разряда соревнований посеянные под первым номером Ваншельбойм и Тейлор обыграли украинско-хорватский тандем Иван Кременчугский - Николай Башич - 6:4, 6:4.
21-летний Эрик Ваншельбойм выиграл первый парный титул в этом году и пятый за карьеру.
Дополнение
Украинец перед стартом в Хорватии занимал 350-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).