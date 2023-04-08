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Ваншельбойм стал чемпионом турнира ITF в парном разряде

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинско-австралийский дуэт Эрик Ваншельбойм - Адам Тейлор стал победителем турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Дубровнике, передает УНН.

Детали

В финале парного разряда соревнований посеянные под первым номером Ваншельбойм и Тейлор обыграли украинско-хорватский тандем Иван Кременчугский - Николай Башич - 6:4, 6:4.

21-летний Эрик Ваншельбойм выиграл первый парный титул в этом году и пятый за карьеру.

Дополнение

Украинец перед стартом в Хорватии занимал 350-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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