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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110701 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109391 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Баскетбол: юниорская сборная Украины стала победителем международного турнира

Баскетбол: юниорская сборная Украины стала победителем международного турнира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Женская сборная Украины U-17 по баскетболу приняла участие в подготовительном турнире в Бухаресте (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Команда Дениса Спиридонова в составе Дарьи Кононученко, Карины Панчук, Александры Семенчук и Екатерины Чикаодири Дике продолжила подготовку к чемпионату Европы U-17, который состоится 17 — 19 сентября.

Наши девушки стартовали с поражения от местной команды “Agro Squad” (10:11), после чего победили румынские коллективы “We Are Back” (17:7) и “To the Top” (12:9), преодолев групповой раунд.

Настоящую сенсацию украинские девушки преподнесли в полуфинальном раунде, где смогли победить команду Мировой серии, национальную сборную Румынии. Сборная Украины U-17 выиграла этот матч 13:11, получив место в финале.

В решающем поединке команда Дениса Спиридонова победила “Agro Squad” (16:12), выиграв турнир и взяв реванш за единственное поражение на турнире.

Что предшествовало этому

“Строитель” победой завершил выступления на турнире в Турции.

Украинские Национальные Новости

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