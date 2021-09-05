Баскетбол: юніорська збірна України стала переможцем міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Жіноча збірна України U-17 з баскетболу взяла участь у підготовчому турнірі в Бухаресті (Румунія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Команда Дениса Спиридонова у складі Дар’ї Кононученко, Карини Панчук, Олександри Семенчук та Катерини Чикаодірі Діке продовжила підготовку до чемпіонату Європи U-17, який відбудеться 17 — 19 вересня.
Наші дівчата стартували з поразки від місцевої команди “Agro Squad” (10:11), після чого перемогли румунські колективи “We Are Back” (17:7) та “To the Top” (12:9), подолавши груповий раунд.
Справжню сенсацію українські дівчата піднесли у півфінальному раунді, де змогли перемогти команду Світової серії, національну збірну Румунії. Збірна України U-17 виграла цей матч 13:11, здобувши місце у фіналі.
У вирішальному поєдинку команда Дениса Спиридонова перемогла “Agro Squad” (16:12), вигравши турнір і взявши реванш за єдину поразку на турнірі.
Що передувало цьому
“Будівельник” перемогою завершив виступи на турнірі у Туреччині.