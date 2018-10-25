"Барселона" завоевала третью победу в игре Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Во встрече первых команд квартета А Лиги чемпионов к каталонской “Барселоне” в гости пожаловали футболисты миланского “Интера”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
После инертных и абсолютно равных 10 минут “Барселона” выглядела заметно лучше соперника. Свое преимущество на 32-й минуте каталонцы воплотили в гол после удара Рафиньи, которому ассистировал Луис Суарес.
Кинжальный контрвыпад каталонцев завершился ударом Коутиньо в перекладину во второй 45-минутке. Долгожданный второй мяч забила “Барселона” ближе к концовке встречи. Комбинация с участием Артуро Видаля и Ивана Ракитича завершилась точным ударом Жорди Альбы из-за пределов штрафной под дальнюю штангу — 2:0.
Отметим, что за игрой с трибун наблюдал Лионель Месси. Форвард в одной из прошлых игр сломал руку.
Добавим, “Барса” лидирует в группе В с девятью очками, у “Интера” — шесть очков и второе место.