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"Барселона" завоювала третю перемогу у грі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 8906 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У зустрічі перших команд квартету А Ліги чемпіонів до каталонської “Барселони” в гості завітали футболісти міланського “Інтеру”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Після інертних і абсолютно рівних стартових 10 хвилин “Барселона” виглядала помітно краще за суперника. Свою перевагу на 32-й хвилині каталонці втілили в гол після удару Рафіньї, якому асистував Луїс Суарес.

Кинджальний контрвипад каталонців завершився ударом Коутіньо в поперечину у другій 45-хвилинці. Довгоочікуваний другий м’яч забила “Барселона” ближче до кінцівки зустрічі. Комбінація за участю Артуро Відаля і Івана Ракітіча завершилася точним ударом Жорді Альби з-за меж штрафного майданчика під дальню штангу — 2:0.

Зазначимо, що за грою із трибун спостерігав Ліонель Мессі. Форвард в одній із минулих ігор зламав руку.

Додамо, “Барса” лідирує в групі В з дев’ятьма очками, у “Інтера” — шість очок і друге місце.

Українські Національні Новини

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