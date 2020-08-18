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4 марта, 13:25 • 105093 просмотра

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Банду задержали за "выбивание" несуществующего долга с буковинца

Банду задержали за "выбивание" несуществующего долга с буковинца

Киев  •  УНН

 • 12708 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Злоумышленники угрозами пытались привлечь буковинца к распространению наркотиков на территории Черновицкой области и требовали, чтобы он оплатил тысячу долларов несуществующего долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

"По словам потерпевшего, группа черновчан нанесла ему телесные повреждения, требуя оплатить тысячу долларов США несуществующего долга и заниматься в дальнейшем распространением наркотиков на территории Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время передачи части указанной суммы правоохранители задержали двух членов уголовно-противоправной группы в порядке статьи 208 УПК Украины. Ими оказались двое черновчан возрастом 20 и 23 года. Во время задержания полиция изъяла у них оружие и другие вещественные доказательства.

"Следователи полиции сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд города Черновцы учел доводы следователей и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.

Также еще один из злоумышленников - 29-летний житель Черновцов - пытался скрываться от следствия и покинул территорию Буковины.

"Правоохранители разыскали его на территории Хмельницкой области и задержали. Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье задержали группу вымогателей, которые шантажировали людей пикантными видео.

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