Банду задержали за "выбивание" несуществующего долга с буковинца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Злоумышленники угрозами пытались привлечь буковинца к распространению наркотиков на территории Черновицкой области и требовали, чтобы он оплатил тысячу долларов несуществующего долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
"По словам потерпевшего, группа черновчан нанесла ему телесные повреждения, требуя оплатить тысячу долларов США несуществующего долга и заниматься в дальнейшем распространением наркотиков на территории Черновицкой области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время передачи части указанной суммы правоохранители задержали двух членов уголовно-противоправной группы в порядке статьи 208 УПК Украины. Ими оказались двое черновчан возрастом 20 и 23 года. Во время задержания полиция изъяла у них оружие и другие вещественные доказательства.
"Следователи полиции сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд города Черновцы учел доводы следователей и избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.
Также еще один из злоумышленников - 29-летний житель Черновцов - пытался скрываться от следствия и покинул территорию Буковины.
"Правоохранители разыскали его на территории Хмельницкой области и задержали. Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, на Закарпатье задержали группу вымогателей, которые шантажировали людей пикантными видео.