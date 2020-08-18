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Банду затримали за "вибивання" неіснуючого боргу з буковинця

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Зловмисники погрозами намагалися залучити буковинця до розповсюдження наркотиків на території Чернівецької області та вимагали, щоб він сплатив тисячу доларів неіснуючого боргу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

“Зі слів потерпілого, група чернівчан нанесла йому тілесні ушкодження, вимагаючи сплатити тисячу доларів США неіснуючого боргу й займатися надалі розповсюдженням наркотиків на території Чернівецької області”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час передачі частини вказаної суми правоохоронці затримали двох членів кримінально-протиправної групи в порядку статті 208 КПК України. Ними виявилися двоє чернівчан віком 20 і 23 роки. Під час затримання поліція вилучила у них зброю та інші речові докази.

“Слідчі поліції повідомили затриманим про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Шевченківський районний суд міста Чернівці врахував докази слідчих і обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави”, — зазначається в повідомленні.

Також ще один із зловмисників — 29-річний житель Чернівців - намагався переховуватися від слідства і покинув територію Буковини.

"Правоохоронці розшукали його на території Хмельницької області та затримали. Чоловік підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Йому суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу вимагачів, які шантажували людей пікантними відео.

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