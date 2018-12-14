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Балканский гамбит: Bellingcat разоблачил офицера ГРУ, который готовил переворот в Черногории

Киев • УНН

 • 14296 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Совместное расследование Bellingcat и The Insider установило личность второго офицера ГРУ, причастного к перевороту в Черногории. Его имя - Владимир Николаевич Моисеев, передает УНН со ссылкой на Bellingcat.

Балканский гамбит: Bellingcat разоблачил офицера ГРУ, который готовил переворот в Черногории

Так, двух офицеров российской военной разведки (ГРУ) разыскивает Интерпол как вероятных организаторов неудавшегося переворота в Черногории в 2016 году.

Реальная личность одного из офицеров является публичной, тогда как другой был известен только под подставным именем.

Расследователи утверждают, что раскрыли реальную личность второго подозреваемого, объявленного прокуратурой Черногории, и подтвердили, что он действительно является высокопоставленным офицером ГРУ.

Подозреваемый известный черногорской прокуратуре под подставным именем "Владимир Попов". Именно под этим подставным именем его разыскивают Интерпол и партнеры черногорских правоохранительных органов в Европе, как следует из материалов дела.

"Bellingcat и the Insider удалось раскрыть истинную личность Попова: это Владимир Николаевич Моисеев. Моисеев, подполковник или полковник российской военной разведки, родился 29 июня 1980 - в ту же дату, что и "Попов", - пишет издание.

В Bellingcat отметили, что, так же, как и в случае Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которых подозревают в отравлении Скрипалей в Великобритании, выводы расследования прямо противоречат заявлениям Кремля, "Попов" - обычный российский турист, которого несправедливо обвинило вражеское иностранное правительство.

О Моисееве известно, что после школы он отправился нести военную службу в Тюмень. Сразу после или еще во время прохождения службы Моисеев поступил в Тюменский военный институт инженерных войск, который выпускает военных инженеров-специалистов в различных областях от шифрования радиосигналов до дистанционного подрыва бомб. Он закончил учебу в звании лейтенанта, пишут журналисты.

Команда Bellingcat не уверена, когда именно (во время учебы или позже) Моисеев был завербован ГРУ, но утверждает, что в период с 2005 по 2009 гг он перебрался в Москву, где служил в военной части № 48427 ВДВ Спецназа ГРУ.

В 2008 г. эта часть участвовала в операциях в Грузии в ходе грузино-осетинского конфликта и российско-грузинской войны.

В 2009 году Моисеев получил подставную личность "Владимир Попов", под которой значился "фотокорреспондентом" и "журналистом" в страховом журнале "Морское Страхование" и путешествовал под этой легендой по Европе в 2012-2016 гг.

Он даже публиковал "статьи": на ныне недействующем сайте журнала есть работа "Попова" о самых больших мореплавателях мира. Именно под легендой журналиста "Морского Страхования" "Попов" отправился в Сербию в октябре 2016 года.

Отметим, ято попытка государственного переворота состоялась в Черногории в 2016 году. Правоохранители страны тогда сообщили о предполагаемом заговоре организованной группы из граждан Сербии, Черногории и России, которые имели целью отстранение от власти премьер-министра Черногории Мило Джукановича, лидера Демократической партии социалистов, и препятствование сближению страны с НАТО.

Как сообщал УНН, по информации СМИ, летом этого года Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попыток переворота.

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