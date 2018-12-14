Балканський гамбіт: Bellingcat викрив офіцера ГРУ, що готував переворот у Чорногорії

Так, двох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ) розшукує Інтерпол як ймовірних організаторів невдалого перевороту в Чорногорії 2016 року.

Реальна особистість одного з офіцерів є публічною, тоді як інший був відомий тільки під підставним ім’ям.

Розслідувачі стверджують, що розкрили реальну особистість другого підозрюваного, оголошеного прокуратурою Чорногорії, і підтвердили, що він дійсно є високопоставленим офіцером ГРУ.

Підозрюваний відомий чорногорській прокуратурі під підставним ім’ям “Володимир Попов”. Саме під цим підставним ім’ям його розшукують Інтерпол і партнери чорногорських правоохоронних органів в Європі, як випливає з матеріалів справи.

“Bellingcat і the Insider вдалося розкрити справжню особистість Попова: це Володимир Миколайович Моїсеєв. Моїсеєв, підполковник або полковник російської військової розвідки, народився 29 червня 1980 року — в ту ж дату, що і “Попов”, — пише видання.

У Bellingcat зазначили, що, так само, як і у випадку Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великій Британії, висновки розслідування прямо суперечать заявам Кремля, що “Попов” — звичайний російський турист, якого несправедливо звинуватив ворожий іноземний уряд.

Про Моїсеєва відомо, що після школи він відправився нести військову службу в Тюмень. Відразу після або ще під час проходження служби Моїсеєв вступив в Тюменський військовий інститут інженерних військ, який випускає військових інженерів-фахівців в різних областях від шифрування радіосигналів до дистанційного підриву бомб. Він закінчив навчання в званні лейтенанта, пишуть журналісти.

Команда Bellingcat не впевнена, коли саме (під час навчання або пізніше) Моїсеєв був завербований ГРУ, але стверджує, що в період з 2005 по 2009 рр він перебрався в Москву, де служив у військовій частині № 48427 ВДВ Спецназа ГРУ.

У 2008 р ця частина брала участь в операціях в Грузії в ході грузино-осетинського конфлікту і російсько-грузинської війни.

У 2009 році Моїсеєв отримав підставну особистість “Володимир Попов”, під якою значився “фотокореспондентом” і “журналістом” в страховому журналі “Морське Страхування” і подорожував під цією легендою по Європі в 2012-2016 рр.

Він навіть публікував “статті”: на нині недіючому сайті журналу є робота “Попова” про найбільші мореплавців світу. Саме під легендою журналіста “Морського Страхування” “Попов” вирушив до Сербії в жовтні 2016 р.

Зазначимо, спроба державного перевороту відбулась у Чорногорії в 2016 році. Правоохоронці країни тоді повідомили про передбачувану змову організованої групи з громадян Сербії, Чорногорії і Росії, що мав на меті відсторонення від влади прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, лідера Демократичної партії соціалістів, та перешкоджання зближенню країни з НАТО.

Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, влітку цього року Чорногорія оголосила в розшук екс-агента ЦРУ через спроби перевороту.