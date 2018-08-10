Чорногорія оголосила в розшук екс-агента ЦРУ через спроби перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Влада Чорногорії видала міжнародний ордер на арешт колишнього агента Центрального розвідувального управління Джозефа Ассада. Його підозрюють у тому, що він брав участь у спробі перевороту напередодні парламентських виборів у країні 16 жовтня 2016 року, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що Ассад — громадянин США, який народився і виріс в Єгипті. Місцезнаходження його в даний час невідомо. За деякими даними, він очолює агентство безпеки в Абу-Дабі.
Нагадаємо, в кінці липня в Чорногорії почався суд над фігурантами справи про організацію спроби перевороту, який мав місце в жовтні 2016 року. У Подгориці вважають, що в цей період злочинна група, в яку входили націоналісти із Росії, планувала державний переворот, у тому числі вбивство прем’єра Міло Джукановича.
За версією звинувачення, до злочинної групи входили представники Чорногорії, Сербії та Росії. Їх дії координувалися Москвою через сербського націоналіста Олександра Сінджеліча.
Москва свою причетність “до яких би то ні було спроб організації якихось протиправних дій у Чорногорії” заперечує.