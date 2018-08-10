Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попыток переворота

Сообщается, что Ассад — гражданин США, который родился и вырос в Египте. Местонахождение его в настоящее время неизвестно. По некоторым данным, он возглавляет агентство безопасности в Абу-Даби.

Напомним, в конце июля в Черногории начался суд над фигурантами дела об организации попытки переворота, который имел место в октябре 2016 года. В Подгорице считают, что в этот период преступная группа, в которую входили националисты из России, планировала государственный переворот, в том числе убийство премьера Мило Джукановича.

По версии обвинения, в преступную группу входили представители Черногории, Сербии и России. Их действия координировались Москвой из сербского националиста Александра Синджелича.

Москва свою причастность “к каким бы то ни было попыток организации каких-то противоправных действий в Черногории” отрицает.