Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попыток переворота
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Власти Черногории выдали международный ордер на арест бывшего агента Центрального разведывательного управления Джозефа Ассада. Его подозревают в том, что он участвовал в попытке переворота накануне парламентских выборов в стране 16 октября 2016, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что Ассад — гражданин США, который родился и вырос в Египте. Местонахождение его в настоящее время неизвестно. По некоторым данным, он возглавляет агентство безопасности в Абу-Даби.
Напомним, в конце июля в Черногории начался суд над фигурантами дела об организации попытки переворота, который имел место в октябре 2016 года. В Подгорице считают, что в этот период преступная группа, в которую входили националисты из России, планировала государственный переворот, в том числе убийство премьера Мило Джукановича.
По версии обвинения, в преступную группу входили представители Черногории, Сербии и России. Их действия координировались Москвой из сербского националиста Александра Синджелича.
Москва свою причастность “к каким бы то ни было попыток организации каких-то противоправных действий в Черногории” отрицает.