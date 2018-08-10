Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попыток переворота

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 24787 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 67653 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 47667 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 93394 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 166415 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 262998 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 198811 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 263127 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 285916 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223853 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 69930 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 76127 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 69247 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 65624 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 45859 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 13222 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 36726 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 341863 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 308860 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 393438 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 12803 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 19775 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 56532 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 263127 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 100020 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попыток переворота

Киев • УНН

 • 11161 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Власти Черногории выдали международный ордер на арест бывшего агента Центрального разведывательного управления Джозефа Ассада. Его подозревают в том, что он участвовал в попытке переворота накануне парламентских выборов в стране 16 октября 2016, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попыток переворота

Сообщается, что Ассад — гражданин США, который родился и вырос в Египте. Местонахождение его в настоящее время неизвестно. По некоторым данным, он возглавляет агентство безопасности в Абу-Даби.

Напомним, в конце июля в Черногории начался суд над фигурантами дела об организации попытки переворота, который имел место в октябре 2016 года. В Подгорице считают, что в этот период преступная группа, в которую входили националисты из России, планировала государственный переворот, в том числе убийство премьера Мило Джукановича.

По версии обвинения, в преступную группу входили представители Черногории, Сербии и России. Их действия координировались Москвой из сербского националиста Александра Синджелича.

Москва свою причастность “к каким бы то ни было попыток организации каких-то противоправных действий в Черногории” отрицает.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66