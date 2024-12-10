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Байдена призывают смягчить смертные приговоры заключенным до президентства Трампа

Байдена призывают смягчить смертные приговоры заключенным до президентства Трампа

Киев  •  УНН

 • 4652 просмотра

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Религиозные и правозащитные организации призывают Джо Байдена использовать право на отмену смертных приговоров до президентства Трампа. Давление усилилось после помилования Байденом своего сына Хантера.

Ряд правозащитных и религиозных организаций призывают Джо Байдена в последние дни его президентства воспользоваться правом отменить приговоры по смертной казни для американских осужденных. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время воскресной молитвы в Риме просьбу остановить казнь заключенных озвучил Папа Римский Франциск. Сразу после этого сотни лидеров союзов по защите прав человека обнародовали открытые письма к хозяину Белого дома с призывом к недопущению смертного наказания, до президентства Трампа.

Давление на Байдена лишь усилилось после того, как президент воспользовался правом помилования в отношении своего сына Хантера, которому грозил длительный тюремный срок за незаконное владение оружием и уклонение от уплаты налогов.

Байден неоднократно публично выступал против смертной казни. Зато первая каденция Дональда Трампа на посту президента была отмечена большим количеством казней, чем было осуществлено за предыдущие 10 сроков главы государства. Только за последний год пребывания Трампа в Белом доме было исполнено 13 смертных приговоров.

Напомним

Администрация Байдена обсуждает возможность превентивного помилования должностных лиц, которым может грозить преследование при президентстве Трампа. Среди потенциальных кандидатов-Энтони Фаучи, Марк Милли, Адам Шифф и Лиз Чейни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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