Президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь рф, отметив логику стратегического использования предоставленных средств. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжают активную координацию с оборонными и безопасностными ведомствами по ситуации в Украине. Он подчеркнул, что американские военные не считают целесообразным использование дальнобойного оружия для ударов вглубь рф.

Мы разрешили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах россии. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем - отметил Джо Байден.

Глава американской администрации также подчеркнул, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние и укрепления защиты.

"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф