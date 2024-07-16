Президент США Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить защиту независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему после инцидента в Пенсильвании, в ходе которого был ранен Дональд Трамп. Об этом сообщил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Майоркас заявил, что Байден поручал обеспечить защиту Кеннеди "как до, так и после событий прошедших выходных".

Секретная служба по закону должна охранять кандидатов в президенты и вице-президенты от основных партий и членов их семей в течение 120 дней до выборов, в то время как других кандидатов охраняют по мере необходимости.

У Кеннеди мало шансов провести своих сторонников в коллегию выборщиков, не говоря уже о том, чтобы стать президентом, но его предвыборные мероприятия собирают большую аудиторию.

Угрозы политическим кандидатам – обычное явление, но правоохранительные органы отмечают, что после попытки покушения на Трампа наблюдается всплеск агрессивной риторики. По словам Майоркаса, и Байден, и Трамп "постоянно подвергаются угрозам".

Мы находимся в условиях повышенных и быстро меняющихся угроз – сказал он.

Дополнение

На днях на Трампа покушались. Стрельба прозвучала на выступлении бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, он прервал выступление перед сторонниками, при этом политик покинул сцену с окровавленным ухом.