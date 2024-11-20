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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден одобрил поставки противопехотных мин Украине для поддержки обороны на востоке страны - The Washington Post

Байден одобрил поставки противопехотных мин Украине для поддержки обороны на востоке страны - The Washington Post

Киев  •  УНН

 • 902 просмотра

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Президент США одобрил поставки противопехотных мин в Украину, несмотря на предыдущую политику ограничений. Мины будут использоваться только на территориях, которые США признают частью Украины.

Действующий президент США Джо Байден утвердил решение о поставках противопехотных мин в Украину. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Согласно информации американских чиновников, противопехотные мины будут использованы только на территориях, которые Вашингтон признает частью Украины, что объясняется необходимостью укрепления обороны от возможных атак российских войск. Это решение является отступлением от политики, которую администрация Байдена внедрила в 2022 году, ограничивая использование таких мин, что до сих пор было разрешено только на Корейском полуострове.

Отмечается, что Байден во время своей предвыборной кампании выступал против снятия ограничений на использование противопехотных мин, когда администрация Дональда Трампа приняла решение разрешить их применение. Тогда Байден назвал этот шаг безответственным, подчеркивая опасность от таких мин для гражданских лиц.

Напомним,

Ранее администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами ATACMS, по террористической стране.

Ракеты сами за себя скажут: Зеленский о разрешении на удары по РФ17 нояб. 2024, 21:34 • 55000 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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