Байден и Нетаньяху обсудили шаги наступления в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообщались по телефону и обсудили "поэтапность" военной кампании Израиля в Газе. Об этом сообщили на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

Американский президент подчеркнул возможность безопасно эвакуироваться гражданам из зоны продолжающихся боевых действий продолжаются. В США обеспокоены ростом жертв среди гражданских в Газе.

Вашингтон хочет, чтобы Иерусалим перешел к менее интенсивным боевым действиям против ХАМАС.

Лидеры обсудили военную кампанию Израиля в Газе, включая ее цели и поэтапность. Президент подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения, в том числе тех, кто поддерживает операцию по оказанию гуманитарной помощи говорится в заявлении.

Также Нетаньяху и Байден обсудили важность освобождения всех оставшихся заложников.

У берегов Индии дрон атаковал торговое судно, которое связывают с Израилем