АРМА реализовало багги и квадроцикл Виктора Медведчука на сумму почти 1 млн гривен, сообщается на сайте Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в четверг, пишет УНН.

Детали

«Агентство по розыску и менеджменту активов продолжает успешно реализовывать преступно приобретенное имущество предателя Украины Виктора Медведчука. На этот раз на Prozorro.Продажи реализовано 1 багги и 1 квадроцикл, общая стоимость реализации по двум транспортным средствам составила 921 777,00 грн», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, эта сумма поступит в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки на них военных облигаций. «Соответственно средства от имущества государственного предателя прямо пойдут на поддержку украинских Сил обороны», - указали в АРМА.

Ранее Агентство сообщало о начале реализации 2 квадроциклов Traxter Max и одного багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажи. «Сейчас еще 1 квадроцикл остался не реализованным из-за отсутствия участников аукциона, поэтому этот лот будет выставлен на повторный аукцион, о чем будет сообщено Агентством», - отметили в АРМА.

АРМА продовжує продаж майна медведчука: на торги виставляють квадроцикли та баггі