Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

Вследствие этих мер компания рассчитывает сэкономить шесть миллиардов евро, которые планируется инвестировать в проекты по электрификации и цифровизации.

Согласно действующему тарифному соглашению, руководство Audi обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью. Вместо этого рабочие места будут сокращены за счет текучести кадров и новой более привлекательной программы раннего выхода на пенсию. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращение, получит возможность переквалифицироваться.

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В то же время дочерняя компания концерна — Volkswagen планирует создать до двух тысяч рабочих мест для специалистов в сфере электромобилей и оцифровки. “Во времена потрясений мы делаем Audi более ловким и эффективным”, — заявил генеральный директор концерна Врат Шот, цитирует агентство AFP.

Audi также планирует оптимизировать производственные мощности на двух заводах в Ингольштадте и Некарзульм и оснастить их для производства новых электрокаров.

Напомним, в Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день.