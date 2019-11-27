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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 16857 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104352 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 80237 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104230 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116620 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146733 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147516 просмотра

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Актуальное
Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

Автоконцерн Audi сократит 9,5 тысячи рабочих мест

Киев  •  УНН

 • 9399 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Немецкий автоконцерн Audi планирует к 2025 году сократить в Германии 9,5 тысячи рабочих мест. Это является частью соглашения, заключенного между руководством концерна и производственным советом, сообщила компания во вторник, 26 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Вследствие этих мер компания рассчитывает сэкономить шесть миллиардов евро, которые планируется инвестировать в проекты по электрификации и цифровизации.

Согласно действующему тарифному соглашению, руководство Audi обязалось до 31 декабря 2029 года не увольнять сотрудников в связи с производственной необходимостью. Вместо этого рабочие места будут сокращены за счет текучести кадров и новой более привлекательной программы раннего выхода на пенсию. Кроме того, часть сотрудников, чьи места подпадут под сокращение, получит возможность переквалифицироваться.

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В то же время дочерняя компания концерна — Volkswagen планирует создать до двух тысяч рабочих мест для специалистов в сфере электромобилей и оцифровки. “Во времена потрясений мы делаем Audi более ловким и эффективным”, — заявил генеральный директор концерна Врат Шот, цитирует агентство AFP.

Audi также планирует оптимизировать производственные мощности на двух заводах в Ингольштадте и Некарзульм и оснастить их для производства новых электрокаров.

Напомним, в Германии призывают отменить восьмичасовой рабочий день.

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