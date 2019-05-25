В Україні понад 12,6 тисячі електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Розвиток електротранспорту – інвестиція у заміщення імпортних нафтопродуктів в Україні, наразі в Україні понад 12,6 тисячі електрокарів. На цьому наголосив голова Держенергоефективності Сергій Савчук, відкриваючи 4-у Міжнародну виставку електромобілів та гібридів у Києві, повідомили УНН у прес-службі відомства.
Як зазначили у відомстві, глобальний ринок електромобілів швидко зростає. Якщо у 2010 році у світі було продано лише кілька тисяч електрокарів, то у 2018 році – вже понад 2 млн таких екологічних авто. За даними авторитетного міжнародного видання Bloomberg, у 2025 році очікується зростання продажу до 10 млн електромобілів у рік.
"Україна також слідує цьому тренду. Якщо у 2015 році в Україні було лише близько 500 електромобілів, то станом на 1 травня 2019 року – вже понад 12600", - повідомив Савчук.
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Стимулюючим фактором переходу на електротранспорт, як вказано, є різке скорочення вартості акумуляторів у світі.
Окрім цього, в Україні скасовано ПДВ на ввезення електрокарів до 2022 року.
Водночас у відомстві нагадали слова Президента України Володимира Зеленського на iForum-2019, що стосуються того, що якщо ми хочемо чистий і доступний транспорт, нам потрібна інфраструктура для електромобілів (зарядні станції, паркінги тощо).
"Тому продовжуємо співпрацювати з Мінінфраструктури та іншими стейкхолдерами", - повідомив Савчук.
Він пояснив, що широке використання електромобілів дозволить:
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- заощадити на імпорті нафтопродуктів;
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- зменшити викиди CO2;
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- мати чисте навколишнє середовище.
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Нагадаємо, у квітні зріс попит на електромобілі.