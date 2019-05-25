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Актуальное
В Украине более 12,6 тысячи электрокаров

В Украине более 12,6 тысячи электрокаров

Киев  •  УНН

 • 11362 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Развитие электротранспорта - инвестиция в замещения импортных нефтепродуктов в Украину, сейчас в Украине более 12,6 тысячи электрокаров. Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, открывая четвёртый Международную выставку электромобилей и гибридов в Киеве, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

Как отметили в ведомстве, глобальный рынок электромобилей быстро растет. Если в 2010 году в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 году - уже более 2 млн таких экологических авто. По данным авторитетного международного издания Bloomberg, в 2025 году ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.

"Украина также следует этому тренду. Если в 2015 году в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 1 мая 2019 года - уже более 12600", - сообщил Савчук.

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Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт, как указано, является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире.

Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров до 2022 года.

В то же время в ведомстве напомнили слова Президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019, касающиеся того, что если мы хотим чистый и доступный транспорт, нам нужна инфраструктура для электромобилей (зарядные станции, паркинги и т.д.).

"Поэтому продолжаем сотрудничать с Мининфраструктуры и другими стейкхолдерами", - сообщил Савчук.

Он пояснил, что широкое использование электромобилей позволит:

  • сэкономить на импорте нефтепродуктов;
  • уменьшить выбросы CO2;
  • иметь чистую окружающую среду.

Напомним, в апреле вырос спрос на электромобили.

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