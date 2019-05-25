В Украине более 12,6 тысячи электрокаров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Развитие электротранспорта - инвестиция в замещения импортных нефтепродуктов в Украину, сейчас в Украине более 12,6 тысячи электрокаров. Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, открывая четвёртый Международную выставку электромобилей и гибридов в Киеве, сообщили УНН в пресс-службе ведомства.
Как отметили в ведомстве, глобальный рынок электромобилей быстро растет. Если в 2010 году в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 году - уже более 2 млн таких экологических авто. По данным авторитетного международного издания Bloomberg, в 2025 году ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.
"Украина также следует этому тренду. Если в 2015 году в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 1 мая 2019 года - уже более 12600", - сообщил Савчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зарегистрировано более 840 электрокаров Tesla
Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт, как указано, является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире.
Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров до 2022 года.
В то же время в ведомстве напомнили слова Президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019, касающиеся того, что если мы хотим чистый и доступный транспорт, нам нужна инфраструктура для электромобилей (зарядные станции, паркинги и т.д.).
"Поэтому продолжаем сотрудничать с Мининфраструктуры и другими стейкхолдерами", - сообщил Савчук.
Он пояснил, что широкое использование электромобилей позволит:
-
- сэкономить на импорте нефтепродуктов;
-
- уменьшить выбросы CO2;
-
- иметь чистую окружающую среду.
-
Напомним, в апреле вырос спрос на электромобили.