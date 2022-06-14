Автомобиль на переходе наехал на детскую коляску с 10-месячным младенцем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Коростене Житомирской области на пешеходном переходе водитель на Mercedes наехал на детскую коляску, где был 10-месячный мальчик, младенец госпитализирован, пишет УНН со ссылкой на данные полиции области.
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"Предварительно, водитель автомобиля Mercedes 38-летний житель райцентра, совершая поворот, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску с ребенком. В результате ДТП травмы получил 10-месячный мальчик, который был госпитализирован в Коростенскую райбольницу", - сказано в сообщении.
Детали
ДТП произошло 13 июня около 21:30 на перекрестке улиц Грушевского-Шевченко в райцентре.
В настоящее время идет установка всех причин и обстоятельств происшествия.
Дополнение
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