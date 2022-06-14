Автівка на переході наїхала на дитячий візочок з 10-місячним немовлям
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Коростені на Житомирщині на пішохідному переході водій на Mercedes наїхав на дитячий візок, де був 10-місячний хлопчик, немовля госпіталізовано, пише УНН з посиланням на дані поліції області.
Цитата
"Попередньо, водій автомобіля Mercedes 38-річний житель райцентру, здійснюючи поворот, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на дитячий візок з дитиною. У результаті ДТП травми отримав 10-місячний хлопчик, якого було ушпиталено до Коростенської райлікарні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
ДТП сталася 13 червня близько 21:30 на перехресті вулиць Грушевського-Шевченка у райцентрі.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.
Доповнення
У Вінницькій області легковик влетів в автобус, чотири людини загинули.