Автівка на переході наїхала на дитячий візочок з 10-місячним немовлям

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"Попередньо, водій автомобіля Mercedes 38-річний житель райцентру, здійснюючи поворот, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на дитячий візок з дитиною. У результаті ДТП травми отримав 10-місячний хлопчик, якого було ушпиталено до Коростенської райлікарні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

ДТП сталася 13 червня близько 21:30 на перехресті вулиць Грушевського-Шевченка у райцентрі.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Доповнення

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