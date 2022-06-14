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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Автівка на переході наїхала на дитячий візочок з 10-місячним немовлям

Автівка на переході наїхала на дитячий візочок з 10-місячним немовлям

Київ • УНН

 • 104434 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У Коростені на Житомирщині на пішохідному переході водій на Mercedes наїхав на дитячий візок, де був 10-місячний хлопчик, немовля госпіталізовано, пише УНН з посиланням на дані поліції області.

Цитата

"Попередньо, водій автомобіля Mercedes 38-річний житель райцентру, здійснюючи поворот, на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на дитячий візок з дитиною. У результаті ДТП травми отримав 10-місячний хлопчик, якого було ушпиталено до Коростенської райлікарні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

ДТП сталася 13 червня близько 21:30 на перехресті вулиць Грушевського-Шевченка у райцентрі.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

Доповнення

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