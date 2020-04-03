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Австралия закрывает внутренние границы, чтобы уменьшить количество больных COVID-19

Австралия закрывает внутренние границы, чтобы уменьшить количество больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12540 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Австралия закрывает внутренние границы, и просит людей оставаться дома во время празднования Пасхи, чтобы уменьшить количество появления новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Австралийские власти закрыли внутренние границы в пятницу, и предупредили людей, чтобы они оставались дома во время празднования Пасхи, поскольку страна стремится воспользоваться снижением количества новых случаев коронавируса”, — сообщили в СМИ.

Также отмечается, что Австралия переходит к фазе сдерживания распространения болезни, но люди должны продолжать придерживаться указаний власти и держать дистанцию.

“Мы должны продолжать это делать. Неважно, какая температура. Если день теплый, не ходите массово на пляж. Простая инструкция, и все австралийцы думают, что это другие австралийцы будут придерживаться ее", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Указано, что прирост больных снизился за две недели с 30% до 5%. При этом, сократилось количество случаев завоза болезни из-за рубежа, но выросло количество передачи внутри страны, где гораздо сложнее выявить источник болезни. В связи с этим, некоторые штаты Австралии размещают на своих границах пункты пропуска и не пропускают людей без насущных потребностей.

“В пятницу штат Квинсленд установил водные заграждения и дорожные пункты пропуска вдоль границы с Новым Южным Уэльсом. Островной штат Тасмания уже отделился, тогда как Западная Австралия, богатая железорудной рудой, с воскресенья вводит “жесткую границу". Власти Западной Австралии также ограничивали доступ к северному региону Кимберли, отдаленному району с большим количеством коренного населения, что считается группой риска, поскольку существующие стандарты здравоохранения у них ниже, чем в остальной части страны”, - указано в сообщении.

Сообщается, что в нескольких штатах ввели штрафы и даже аресты за нарушение социальной дистанции, нарушение карантина и посещения массовых собраний.

“Согласно новым правилам, церквям и другим религиозным центрам будет разрешено открываться для того, чтобы лидеры и вспомогательный персонал могли через онлайн сервисы работать для широкой общественности”, — говорится в сообщении.

Напомним, Том Хэнкс с женой заболели коронавирус в Австралии на съемках фильма.

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