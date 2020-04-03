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Австралія закриває внутрішні кордони, щоб зменшити кількість хворих на COVID-19

Австралія закриває внутрішні кордони, щоб зменшити кількість хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 12540 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Австралія закриває внутрішні кордони, і просить людей залишатися вдома під час святкування Великодня, щоб зменшити кількість появи нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Австралійська влада закрила внутрішні кордони у п’ятницю, і попередила людей, щоб вони залишались вдома під час святкування Великодня, оскільки країна прагне скористатись зниженням кількості нових випадків коронавірусу”, — повідомили в ЗМІ.

Також зазначається, що Австралія переходить до фази стримування поширення хвороби, але люди повинні продовжувати дотримуватись вказівок влади і тримати дистанцію.

“Ми повинні продовжувати це робити. Немає значення, яка температура. Якщо день теплий, не ходіть масово на пляж. Проста інструкція, і всі австралійці думають, що це інші австралійці будуть дотримуватися її”, — заявив прем’єр-міністр Скот Моррісон.
Вказано, що приріст хворих знизився за два тижні з 30% до 5%. При цьому, скоротилась кількість випадків завезення хвороби з-за кордону, але зросла кількість передачі всередині країни, де набагато складніше виявити джерело хвороби. У зв’язку з цим, деякі штати Австралії розміщують на своїх кордонах пункти пропуску і не пропускають людей, окрім нагальних потреб.

“У п’ятницю штат Квінсленд встановив водні загорожі та дорожні пункти пропуску вздовж кордону з Новим Південним Уельсом. Острівний штат Тасманія вже відокремився, тоді як Західна Австралія, багата на залізорудну руду, з неділі запроваджує “жорсткий кордон". Влада Західної Австралії також обмежувала доступ до північного регіону Кімберлі, віддаленого району з великою кількістю корінного населення, яке вважається групою ризику, оскільки існуючі стандарти охорони здоров’я у них нижчі, ніж у іншій частині країни”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що в кількох штатах ввели штрафи та навіть ув’язнення за порушення соціальної дистанції, порушення карантину та відвідування масових зібрань.

“Згідно з новими правилами, церквам та іншим релігійним центрам буде дозволено відкриватись для того, щоб лідери та допоміжний персонал мали змогу через онлайн сервіси працювати для широкого загалу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Том Хенкс з дружиною захворіли на коронавірус в Австралії на зйомках фільму.

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