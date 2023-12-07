Австралия и Папуа-Новая Гвинея подписали "исторический" пакт о безопасности

Австралия и Папуа-Новая Гвинея подписали знаковое соглашение о безопасности, согласно которому подразделения австралийской полиции разместятся в Папуа-Новой Гвинее. Об этом со ссылкой на CNN сообщает УНН.

Мы подписали значительное и историческое соглашение. Австралии будет легче помогать Папуа-Новой Гвинее в решении проблем внутренней безопасности, и нам обоим будет легче поддерживать безопасность друг друга и стабильность в регионе - сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Детали

Соглашение закрепляет роль Австралии в полиции, судебной системе и обороне Папуа-Новой Гвинеи. Австралия обязалась выделить около 130 миллионов долларов на поддержку этих инициатив, включая создание учебного центра для новобранцев полиции.

Также соглашение охватывает меры по борьбе с гендерным насилием, охватывает изменение климата, кибербезопасность и помощь при стихийных бедствиях.

Хотя соглашение не препятствует Папуа-Новой Гвинее подписывать пакты с другими странами, обе страны согласились консультироваться друг с другом по вопросам угроз безопасности.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе сказал, что Австралия всегда поддерживала его страну. Он также сказал, что несмотря на дружеские отношения с Австралией, его страна не будет однозначно выбирать чью-либо сторону, поскольку проводит внешнюю политику "друзей для всех".

Подписание документа произошло после того, как в мае было подписано соглашение о безопасности между США и Папуа-Новой Гвинеи, которое включало модернизацию местных военных баз.

Влияние Китая

Углубление двусторонних отношений США и Австралии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона происходит на фоне того, как в 2022 году Китай и Соломоновы Острова объявили о двустороннем пакте о безопасности. Аналогичное соглашение Китай подписал с Вануату. Эти договоры усилили опасения относительно возможности размещения китайской военной базы в западной части Тихого океана и побудило Австралию к дипломатическому наступлению в Тихом океане.

Отвечая на вопрос о Китае на пресс-конференции в Канберре, Марапе сказал, что отношения Папуа-Новой Гвинеи с США и Австралией не строятся "за счет наших отношений с другими странами".

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