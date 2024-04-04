Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  128597 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  130043 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  130975 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  116277 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  153328 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101940 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105075 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128616 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128988 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124021 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

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Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

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Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

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Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

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2 апреля 2024, 09:02  •  231833 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  236913 просмотра
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1 апреля 2024, 09:33  •  270588 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  539803 просмотра

Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

Российский авиаудар по жилому району в Сумской области вызвал пожар.

Общество •   •  14111 просмотра
Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, контрактника одной из боевых бригад в Донецкой области, который через своего отца в России передавал фсб рф координаты огневых позиций и военных укреплений, что позволяло осуществлять целенаправленные авиаудары по украинским войскам.

Война •   •  14658 просмотра
СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области

Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

Премьер-министр Латвии подчеркнула, что россия должна проиграть войну против Украины, чтобы Европа и Латвия жили в мире. Обязанность мира - помочь Украине выиграть эту войну за ценности, свободу, демократию и право Украины на сохранение своей государственности и идентичности.

Война •   •  14284 просмотра
Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"

В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

3 апреля в Киеве была зафиксирована рекордная максимальная скорость ветра - 18 м/с (65 км/ч), что равно предыдущему рекорду, установленному в 1944 году.

Киев •   •  19850 просмотра
В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра

Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

Правительство готовит Стратегию восстановления малого и среднего предпринимательства до 2027 года с учетом предложений бизнеса и экспертов с целью решения насущных проблем МСП в Украине и содействия их росту, цифровой трансформации, интеграции в европейский рынок, повышению конкурентоспособности и инновационного потенциала в соответствии со стандартами ЕС.

Экономика •   •  20295 просмотра
Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

Варварские нападения россии на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины только укрепляют решимость ЕС быстрее увеличить поддержку Украины и предоставить больше помощи, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Война •   •  18681 просмотра
Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"

Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергетической инфраструктурой, поврежденной в результате недавних российских атак, но для восстановления объектов тепловой и гидроэлектроэнергетики нужны высоковольтное оборудование, автотрансформаторы и ремонтное оборудование.

Война •   •  16010 просмотра
Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко

В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

Оккупационные власти так называемой "лнр" усилили призывные мероприятия, разыскивая мужчин в возрасте 18-30 лет для службы в российской армии. Мужчины старшего возраста - под угрозой мобилизации.

Война •   •  17077 просмотра
В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине

Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

В Сумской области в результате российских обстрелов погиб 1 гражданский человек, ранения получили 3 человека среди них ребенок, поврежден 21 дом, 6 автомобилей, здания и объекты инфраструктуры.

Война •   •  16247 просмотра
Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок

Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом

Запорожская АЭС оказалась на грани очередного отключения из-за российских обстрелов, из-за которых отключилась линия электропередач, соединяющую ее с украинской энергосистемой, что грозит серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации.

Война •   •  17218 просмотра
Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом