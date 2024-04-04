Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия

В Сумской области спасатели укротили пожар, который возник из-за вражеского авиаудара по жилому сектору вечером 3 апреля. Последствия атаки показала ГСЧС в Telegram, передает УНН.

Детали

Поздно вечером 3 апреля враг в очередной раз нанес авиационные удары по жилому сектору одной из пограничных громад Сумского района.

Как отмечается, огонь охватил кровлю жилого дома и автомобиль. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные помещения, летнюю кухню и хозяйственную постройку.

Спасатели совместно с работниками местной пожарной команды ликвидировали возгорание.

Дополнение

В результате вражеских обстрелов Сумщины за прошедшие сутки погиб один гражданский человек, травмирован ребенок и еще два человека.