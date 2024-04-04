Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия
СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области
Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"
В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра
Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство
Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"
Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко
В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине
Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок
Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом
Популярные
Публикации
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Авиаудар рф по жилому сектору Сумщины: в ГСЧС показали последствия
Российский авиаудар по жилому району в Сумской области вызвал пожар.
СБУ разоблачила агента фсб в рядах ВСУ, который корректировал удары россиян по Донецкой области
Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, контрактника одной из боевых бригад в Донецкой области, который через своего отца в России передавал фсб рф координаты огневых позиций и военных укреплений, что позволяло осуществлять целенаправленные авиаудары по украинским войскам.
Премьер Латвии: "Если мы хотим жить в спокойной Европе, спокойной Латвии - россия должна проиграть в этой войне"
Премьер-министр Латвии подчеркнула, что россия должна проиграть войну против Украины, чтобы Европа и Латвия жили в мире. Обязанность мира - помочь Украине выиграть эту войну за ценности, свободу, демократию и право Украины на сохранение своей государственности и идентичности.
В Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра
3 апреля в Киеве была зафиксирована рекордная максимальная скорость ветра - 18 м/с (65 км/ч), что равно предыдущему рекорду, установленному в 1944 году.
Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство
Правительство готовит Стратегию восстановления малого и среднего предпринимательства до 2027 года с учетом предложений бизнеса и экспертов с целью решения насущных проблем МСП в Украине и содействия их росту, цифровой трансформации, интеграции в европейский рынок, повышению конкурентоспособности и инновационного потенциала в соответствии со стандартами ЕС.
Жозеп Боррель: "Варварские удары лишь укрепляют решимость ЕС увеличить поддержку Украины"
Варварские нападения россии на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины только укрепляют решимость ЕС быстрее увеличить поддержку Украины и предоставить больше помощи, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Нам удалось стабилизировать ситуацию с энергетикой - Герман Галущенко
Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергетической инфраструктурой, поврежденной в результате недавних российских атак, но для восстановления объектов тепловой и гидроэлектроэнергетики нужны высоковольтное оборудование, автотрансформаторы и ремонтное оборудование.
В "лнр" активная мобилизация, уже трое суток пылает лес вблизи Северодонецка - ситуация на Луганщине
Оккупационные власти так называемой "лнр" усилили призывные мероприятия, разыскивая мужчин в возрасте 18-30 лет для службы в российской армии. Мужчины старшего возраста - под угрозой мобилизации.
Врезультате вражеских обстрелов по Сумщине погиб 1 человек, травмированы 3 человека: среди них ребенок
В Сумской области в результате российских обстрелов погиб 1 гражданский человек, ранения получили 3 человека среди них ребенок, поврежден 21 дом, 6 автомобилей, здания и объекты инфраструктуры.
Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи - Энергоатом
Запорожская АЭС оказалась на грани очередного отключения из-за российских обстрелов, из-за которых отключилась линия электропередач, соединяющую ее с украинской энергосистемой, что грозит серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации.