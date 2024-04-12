Авиаудар рф по Сумах: ранены три человека

Вследствие вражеского авиаудара по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Сум, по предварительной информации, ранения получили три человека. Частично разрушена кровля нежилого здания и два административных помещения. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Сегодня в 14 час. 55 мин. россияне совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города Сумы. В результате удара, предварительно, травмированы три человека - говорится в сообщении ОВА.

Также, как сообщается, в результате удара частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

Кроме того, повреждены 2 административных нежилых помещения (окна) и 73 окна в трех жилых домах.

Как сообщается, на месте удара работают 26 спасателей и 5 единиц техники.

Напомним

Армия рф сегодня, 12 апреля, нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре Сум.

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