Авиаудар по пункту управления россиян в оккупированном Луганске: ВСУ ликвидировали командира 59 бригады сухопутных войск рф

Во время авиаудара по в Луганске, 13 апреля, был ликвидирован командир 59-й бригады сухопутных войск России, полковник Центрального военного округа Павел Кропотов. Об этом сообщили российские СМИ, передает УНН.

Детали

Согласно заявлениям пропагандистов, с командиром воинской части 28331 попрощались в Екатеринбурге. Там отметили, что Кропотов "погиб в Луганске под обстрелом британских ракет".

Также россияне написали, что Кропотов якобы не впервые попадал под обстрел на войне в Украине и даже получал ранения

Известно, что Кропотов был командиром 59-й бригады.

На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

Дополнение

Информацию о смерти российского командира подтвердил украинский военный Анатолий Штефан, который тоже заявил, что Кропотов погиб в результате удара по штабу в Луганске 13 апреля.

Напомним

В Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ заявили, что 13 апреля Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске