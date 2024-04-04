На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

Украинские спецназовцы обнаружили группу россиян на Южном направлении, которая строила линию фортификаций, и ликвидировали оккупантов с помощью HIMARS. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций ВСУ.

Детали

Отмечается, что оккупантов заметили операторы 73-го морского центра ССО, которые проводили разведку на Южном направлении. Оккупанты строили новые фортификационные сооружения и пункт управления.

Наши операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS - рассказали в ССО.

В результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:

- 14 военнослужащих погибшими;

- семеро военнослужащих ранеными.

Напомним,

Ранее в ССО рассказали, как уничтожили танковые тягачи, БМП и военнослужащих противника, использовав FPV-дроны и ракеты Brimstone.