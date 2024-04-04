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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

На юге Украины спецназовцы из HIMARS ликвидировали группу россиян, которые строили линию обороны

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 11:19  •  10491 просмотра

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Украинские спецназовцы обнаружили и ликвидировали группу из 14 российских оккупантов, которые строили укрепления на южном направлении с помощью HIMARS.

Украинские спецназовцы обнаружили группу россиян на Южном направлении, которая строила линию фортификаций, и ликвидировали оккупантов с помощью HIMARS. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Сил специальных операций ВСУ.

Детали 

Отмечается, что оккупантов заметили операторы 73-го морского центра ССО, которые проводили разведку на Южном направлении.  Оккупанты строили новые фортификационные сооружения и пункт управления.

Наши операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS

- рассказали в ССО. 

В результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:  

- 14 военнослужащих погибшими;

- семеро военнослужащих ранеными.

Напомним,

Ранее в ССО рассказали, как уничтожили танковые тягачи, БМП и военнослужащих противника, использовав FPV-дроны и ракеты Brimstone.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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