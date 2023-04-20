Авиация ВСУ нанесла один удар по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла один удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Поражены 3 пункта управления противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 1 удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления противника.
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