Авіація ЗСУ завдала одного удару по районах зосередження росіян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала одного удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Уражено 3 пункти управління противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони України за добу завдала 1 удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління противника.
Доповнення
На Дніпропетровщині за ніч приземлили 6 ворожих ударних дронів.