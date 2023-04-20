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Авіація ЗСУ завдала одного удару по районах зосередження росіян – Генштаб

Авіація ЗСУ завдала одного удару по районах зосередження росіян – Генштаб

Київ • УНН

 • 374824 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала одного удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Уражено 3 пункти управління противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони України за добу завдала 1 удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління противника.

Доповнення

На Дніпропетровщині за ніч приземлили 6 ворожих ударних дронів.

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