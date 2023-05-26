Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и МарЬинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 22 боевых столкновения.
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