Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и МарЬинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 22 боевых столкновения.

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