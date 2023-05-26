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Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 408622 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

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