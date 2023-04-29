Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по российским оккупантам

Детали

Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа “Shahed-136/131”, один разведывательный БпЛА типа “Орлан-10” и еще один БпЛА неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.