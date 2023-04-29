Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по российским оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа “Shahed-136/131”, один разведывательный БпЛА типа “Орлан-10” и еще один БпЛА неустановленного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 190 040 человек, 3697 танков и сотен единиц военной техники.