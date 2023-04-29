Авіація ЗСУ за добу завдала три удари по російських окупантах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу “Shahed-136/131”, один розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки.