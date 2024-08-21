Авиакатастрофу вертолета президента Ирана признали несчастным случаем - СМИ
Киев • УНН
Спецслужбы Ирана завершили расследование авиакатастрофы, в которой погиб президент Раиси. Причинами аварии названы погодные условия и перегрузки, версия диверсии исключена.
Авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, признали несчастным случаем. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник в спецслужбах страны, передает УНН.
По словам собеседника Fars, в рамках расследования спецслужбы Ирана проверили около 30 тысяч человек, и результаты этих расследований показывают, что человеческого фактора нет и подозрительных факторов не обнаружено.
Вероятность диверсии и взлома электронных систем вертолета также исключена, добавляет источник. Кроме того, исследования не выявили признаков химических веществ и вредных веществ.
По словам собеседника Fars, к авиакатастрофе привели два фактора: погодные условия и перегрузки. Вертолет, как сообщается, вылетел с задержкой, и на тот момент погода ухудшилась.
"Службы безопасности и разведки завершили свое тщательное расследование, и есть абсолютная уверенность, что то, что произошло, было несчастным случаем", - резюмировал собеседник издания.
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Напомним
Вертолет с иранским президентом Ибрагимом Раиси разбился 19 мая. На борту также был министр иностранных дел страны Хусейн-Амир Абдуллахиан.
В день авиакатастрофы в северо-западном регионе Ирана были неблагоприятные погодные условия и густой туман, это осложнило поисковую операцию на месте инцидента.