Авиакатастрофа в Иране: тела погибших украинский доставят в "Борисполь" 19 января
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Репатриация тел украинских граждан, погибших в авиакатастрофе самолета рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, состоится в воскресенье, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба МАУ в Facebook, передает УНН.
"Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину в воскресенье, 19 января", - сообщили в МАУ.
В пресс-службе отметили, что церемония памяти погибших состоится в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".
"Доступ открыт для всех. Сбор у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - добавили в пресс-служба.
Напомним, ранее Офис Президента Украины сообщил, что 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.