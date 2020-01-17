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Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців доправлять у "Бориспіль" 19 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Репатріація тіл українських громадян, що загинули в авіакатастрофі літака рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України”, відбудеться у неділю, 19 січня. Про це повідомляє пресслужба МАУ у Facebook, передає УНН.

Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців доправлять у "Бориспіль" 19 січня

“Загиблі українські пасажири і екіпаж рейсу PS752 повертаються в Україну у неділю, 19 січня”, — повідомили в МАУ.

У пресслужбі зазначили, що церемонія вшанування пам’яті загиблих відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

“Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до Терміналу В о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00”, — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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