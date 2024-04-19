Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки

На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал, сообщили в Группе Нафтогаз вечером 18 апреля, пишет УНН.

Авария на газопроводе в Харьковской области не повлияет на газоснабжение потребителей. По имеющейся сейчас информации, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Ситуация под контролем, принимаются меры по ликвидации аварии - сообщили в Нафтогазе в соцсетях.

Как отметили в Нафтогазе, произошла "технологическая авария с пожаром" на границе балансовой принадлежности газопровода Укргаздобычи и Оператора ГТС Украины.

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